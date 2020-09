Contraffazione: falsa griffe, sequestrati 500 capi di intimo

(ANSA) - AOSTA, 18 SET - I funzionari del reparto antifrode dell'ufficio delle Dogane e i carabinieri del Gruppo Aosta hanno sequestrato 545 capi di abbigliamento intimo in un negozio alla periferia del capoluogo valdostano perché considerati contraffatti. Sui prodotti è impresso un marchio molto simile a quello di 'Calvin Klein', "sicuramente idoneo", fa sapere l'ufficio delle Dogane, "a trarre in inganno l'inavveduto consumatore finale". Il titolare dell'esercizio commerciale, di nazionalità cinese, è stato denunciato per "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

E' emerso inoltre che "il marchio rinvenuto sui capi di abbigliamento è stato oggetto di una precedente registrazione presso l'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (Euipo) ma questa è stata successivamente dichiarata invalida, e quindi cancellata, a seguito di un ricorso presentato proprio dalla società statunitense titolare del marchio 'Calvin Klein'".

(ANSA).