Mozzarelle lasciate al caldo,sequestrati latticini su camion

Trasportava dalla Campania in Valle d'Aosta mozzarelle e ricotte lasciate al caldo, anche a 26 gradi. La polizia stradale di Pont-Saint-Martin ha sequestrato ieri un carico di latticini che si trovava su un camion che avrebbe dovuto distribuire i prodotti alimentari in alcuni locali valdostani. Il ritrovamento - secondo quanto riferito dalla questura di Aosta - è stato casuale: il mezzo si è infatti fermato sull'autostrada A5, all'altezza dell'uscita di Verrès, a causa di un pneumatico forato. Intervenuti sul posto in soccorso, gli agenti hanno poi effettuato un controllo sul carico, trovando nel camion, non dotato di cabina frigo, 11 scatole scatole con circa 30 chili di prodotti alimentari freschi. Sono state comminate sanzioni amministrative per circa 4.000 euro.