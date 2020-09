Sanità: sciopero dipendenti strutture private

(ANSA) - AOSTA, 16 SET - Sciopero della Sanità privata oggi per il mancato rinnovo del contratto di lavoro, indetto dai sindacati FP Cgil, Uil Fpl e Cisl FP Valle d'Aosta. Ad Aosta è stato allestito un punto informativo in piazza delle Porte Pretoriane cui hanno preso parte i lavoratori. La mobilitazione arriva dopo tre anni di trattative e 14 anni di assenza del rinnovo. "Quando si era giunti alla sottoscrizione di un testo di contratto collettivo nazionale, condiviso dalle delegazioni trattanti, datoriale e sindacali, - spiegano le sigle sindacali - smentendo loro stesse, Aris e Aiop hanno rifiutato di sottoscrivere l'accordo, venendo meno agli impegni presi e ponendo i lavoratori in una condizione di incertezza e privazione di riconoscimenti economici". (ANSA).