Sport tradizionale Tsan tra protagonisti Festival Tocatì

Lo Tsan, popolare sport di squadra valdostano, sarà quest'anno tra i protagonisti di Tocatì, Festival internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi con il patrocinio di Comune di Verona. Quella che si svolgerà dal 18 al 20 settembre sarà un'edizione speciale, dedicata alle 'Italie dei Borghi in gioco' e si svolgerà non solo nel centro storico di Verona, ma anche in giro per le piazze italiane. Così durante i giorni del festival, nei prati di Brissogne (Aosta), i giocatori della Federachon Esport Nohtra Tera proporranno lo sport tradizionale valdostano, praticato annualmente da centinaia di giocatori nella media valle centrale, tra Montjovet e Aosta, in Val d'Ayas e in Valtournenche, in due campionati, uno primaverile e uno autunnale.