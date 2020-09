Salvini ad Aosta, contro-manifestazione 'La Vda non si Lega'

(ANSA) - AOSTA, 15 SET - "La Valle d'Aosta, regione democratica, antifascista e antirazzista, medaglia d'oro per la Resistenza, non può tacere davanti al tentativo sovranista e populista di mettere in discussione i principi basilari della sua esistenza. La Valle d'Aosta non si Lega!". Per questo - come riportato in una nota - associazioni, movimenti e forze politiche si sono uniti "per organizzare una manifestazione pacifica, apartitica e aperta a tutte le persone che si rispecchiano in questi ideali". La manifestazione è in programma mercoledì 16 settembre, a partire dalle 18, in piazza Roncas, ad Aosta, in concomitanza con il comizio del leader della Lega Matteo Salvini che si svolgerà in piazza Chanoux. (ANSA).