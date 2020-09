Turismo: da Regione 21 milioni per comprensori sciistici

Il Governo regionale ha approvato le graduatorie per la concessione di contributi per gli investimenti sui comprensori sciistici valdostani (legge 8/2004). Tali contributi "rientrano nella politica di sostegno all'economia e all'occupazione sul territorio valdostano nel periodo di emergenza sanitaria" e "serviranno per il mantenimento ed ammodernamento delle strutture e degli impianti tecnologici delle località sciistiche". L'importo deliberato è pari a 10,5 milioni di euro: 3,6 milioni per gli impianti a fune, 223.234 per le strutture funzionalmente connesse, 50.000 per i sistemi di sicurezza, 5,6 milioni per gli impianti di innevamento, 972.000 per i mezzi battipista.

Inoltre il provvedimento dirigenziale per i comprensori che fruiscono dei contributi a valere sulla legge regionale 6/2018 permetterà nei prossimi giorni di rendere disponibili ulteriori 10,5 milioni di euro che saranno così suddivisi: 1,8 milioni per impianti a fune, 776.372 per le strutture funzionalmente connesse, 520.000 per i sistemi di sicurezza, 6,7 milioni per gli impianti di innevamento, 653.600 per i mezzi battipista. Il totale complessivo degli investimenti nel settore ammonta a circa 21 milioni di euro.

"In questi ultimi 20 mesi di lavoro - commenta l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - l'obiettivo è stato quello di ridare la giusta importanza ai necessari investimenti nel settore degli impianti a fune: un lavoro questo che permetterà di dare corso a investimenti importanti in tante stazioni sciistiche. Per dare continuità alla progettualità messa in campo per riportare sulle piste da sci i giovani valdostani si sta inoltre organizzando la seconda edizione del progetto 'sci...volare a scuola'. Allo stesso tempo si stanno creando le migliori condizioni per la prossima stagione invernale".