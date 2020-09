Scuola: prima campanella per oltre 17 mila studenti Vda

(ANSA) - AOSTA, 14 SET - Prima campanella oggi per 17.219 studenti valdostani che rientrano in aula dopo la lunga sospensione delle lezioni dovuta al confinamento per l'emergenza Covid e alle vacanze estive. La cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico si svolge nella scuola primaria di Pontey, comune della media Valle d'Aosta che è stato zona rossa per alcune settimane, durante la fase acuta della diffusione del coronavirus. Oltre 2.400 gli insegnanti impiegati. L'intervento strutturale più rilevante promosso dalla Regione per garantire il rispetto delle regole di distanziamento riguarda il liceo scientifico Bérard di Aosta di cui sono state realizzate 15 nuove aule prefabbricate e altre 20 saranno pronte entro la fine di ottobre. (ANSA).