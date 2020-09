Scuola: Certan, scuola torni ad essere luogo accogliente

"Ripartiamo da qui, dall'opportunità che abbiamo oggi di tornare a scuola, di rivedere gli amici, i compagni di classe, i maestri, le maestre. In questi mesi ci siamo impegnati per far sì che anche la scuola torni ad essere per voi un luogo accogliente". Lo ha detto l'assessora regionale all'istruzione, Chantal Certan, inaugurando oggi alla scuola primaria di Pontey l'anno scolastico in Valle d'Aosta.



"Oggi siamo qui per un'occasione speciale in un posto speciale, in un comune, Pontey, che ha subito e ha dovuto gestire le conseguenze della gestione dell'emergenza del Covid", ha spiegato Certan durante la cerimonia cui hanno preso parte anche il presidente della Regione Renzo Testolin, gli assessori Albert Chatrian e Luigi Bertschy, il sindaco di Pontey Rudy Tillier e la sovrintendente agli studi Marina Fey.



"Purtroppo - ha aggiunto Certan - non abbiamo ancora le conoscenze mediche per poter dire che la malattia è superata. Ma abbiamo imparato tanto e oggi possiamo affrontarla con maggiore consapevolezza. E come è stato detto e scritto tante volte in questi mesi, sono certa che se ognuno di voi e ognuno di noi affronterà ogni giornata con responsabilità e con buon senso, andrà tutto bene".