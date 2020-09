Alpinista muore precipitando sulle Grandes Jorasses

Un alpinista francese è morto precipitando lungo la parete e finendo in un crepaccio mentre era impegnato in una salita sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. L'incidente è avvenuto domenica mattina. Lo scalatore, Florian Saillard, di 30 anni, residente in Alta Savoia, era nei pressi della vetta, a 3.900 metri di quota, quando una porzione di roccia ha ceduto sotto i suoi piedi ed è caduto per 200 metri, finendo nel crepaccio terminale del ghiacciaio. Con lui c'era un compagno - rimasto illeso - ma i due procedevano slegati. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano che ha recuperato il corpo. La salma è stata portata all'obitorio del cimitero di Aosta. Le operazioni per l'identificazione della vittima sono state effettuate dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entreves.