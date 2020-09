Coronavirus: un nuovo positivo in Vda, ricoverati salgono a tre

(ANSA) - AOSTA, 12 SET - Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 106 tamponi effettuati. I contagiati sono ora 34, di cui tre (uno in più rispetto a venerdì 11 settembre) ricoverati con sintomi all'ospedale Parini e gli altri in isolamento domiciliare. E' quanto si legge nell'aggiornamento casi Covid-19 diffuso dal ministero della Sanità. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 1.258, i guariti 1.078 e i morti 146. (ANSA).