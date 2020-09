Coronavirus: Istat, -3.000 occupati in II trimestre in Vda

(ANSA) - AOSTA, 11 SET - Nel secondo trimestre del 2020, mesi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del lockdown, in Valle d'Aosta gli occupati sono diminuiti di circa 3 mila unità (2.000 uomini e 1.000 donne) rispetto allo stesso periodo del 2019 (da 56 mila a 53 mila) e le persone in cerca di lavoro sono calate di circa mille (da 4 mila a 3 mila). Lo rileva l'Istat.

In termini percentuali, il tasso di occupazione è sceso dal 69,1 al 65,6 per cento. Le persone in cerca di lavoro (il tasso di disoccupazione) sono passate dal 7 al 5,5 per cento della popolazione. Nel periodo era in vigore il blocco dei licenziamenti.

A livello nazionale, rispetto al secondo trimestre 2019, il tasso di occupazione è sceso dal 59,4 al 57,5 per cento e quello di disoccupazione dal 9,8 al 7,7 per cento. Inoltre, sempre in ambito italiano, i dati provvisori del mese di luglio 2020 indicano la ripresa del tasso di disoccupazione e il calo di quello di inattività. (ANSA).