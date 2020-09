Forestali: Valle d'Aosta, istituito nucleo droni

(ANSA) - AOSTA, 10 SET - Il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha istituito un nucleo operativo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). A oggi può contare su sette agenti che hanno acquisito una formazione specialistica e da due droni in dotazione al Corpo.

Il nucleo Sapr, fa sapere l'assessorato regionale all'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, "ha già svolto numerose esercitazioni di volo manuale" in "diversi ambiti di competenza, al fine di acquisire esperienza utile per affrontare situazioni di emergenza". In questo senso "può essere chiamato ad operare, su chiamata della Centrale unica del soccorso 1515, sui terreni in pendenza soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e sulle zone percorse dagli incendi boschivi (specie su quelle impervie o non raggiungibili da terra)".

In questo modo consente di "effettuare una precisa misurazione e mappatura degli eventi" come "criticità fitosanitarie nei boschi, mappatura degli schianti, localizzazione dei fenomeni idrogeologici, sorveglianza e perimetrazione dei confini degli incendi boschivi". La Regione ha già avviato "presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure di equiparazione ai Sapr di Stato dei sistemi utilizzati dal Corpo forestale della Valle d'Aosta e dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in quanto tale riconoscimento permetterà di apportare notevoli vantaggi in termini di efficienza in tutte le situazioni in cui è richiesto l'uso di queste nuove tecnologie". (ANSA).