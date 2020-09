Dl agosto: Lanièce, alla Valle d'Aosta 84 milioni di euro

"Il decreto agosto, adesso all'esame del Senato, porta alla Valle d'Aosta 84 milioni di euro, dando così attuazione all'accordo tra il Governo e le Autonomie Speciali nel pieno dell'emergenza Covid." Lo scrive in una nota il senatore valdostano Albert Lanièce (Gruppo per le Autonomie), aggiungendo: "Per quest'anno la nostra regione avrebbe dovuto versare allo Stato centrale poco meno di 103 milioni come contributo per il risanamento della finanza pubblica. A causa delle minori entrate scaturite dall'emergenza Covid un tale importo sarebbe risultato insostenibile per la nostra Regione. Negli scorsi mesi, nel confronto tra il Governo e il Presidente Testolin per la Valle d'Aosta, si è raggiunto l'accordo per lasciare nelle casse regionali 84 milioni di euro. Va dato atto al Governo di averne dato subito seguito, inserendo la norma all'interno del decreto emanato prima della pausa estiva". "Queste risorse saranno fondamentali per la corretta erogazione di una serie di servizi - prosegue - nonostante i minori introiti fiscali, ma anche per poterne implementare di nuovi per affrontare l'emergenza economica determinata dalla pandemia. Si tratta di una pagina sicuramente positiva, in cui il Governo ha mostrato con i fatti attenzione al nostro territorio e alle richieste degli autonomisti in Parlamento così come dei Presidenti delle Regioni e delle Province a statuto speciale che fin da subito si sono unanimemente adoperati per ottenere questo risultato".