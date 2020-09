'Ndrangheta: procuratore Torino, no attenuanti a imputati

Le richieste di condanna nel processo Geenna - su presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta - sono state avanzate al tribunale di Aosta dal procuratore capo di Torino Anna Maria Loreto, coordinatore della Dda all'epoca dell'inchiesta. Nonostante l'incensuratezza "non chiederemo le generiche - ha detto in aula - consapevoli che gli imputati al termine dell'abbreviato se le sono viste riconoscere". I fatti "sono gravissimi, la condotta che gli imputati hanno posto in essere non è marginale ma di estrema importanza. La condotta processuale non ci permette di ravvisare alcuna presa di distanza dal contesto criminale. Non c'è stata una presa di coscienza né di distanza. Questi imputati hanno intaccato il funzionamento della pubblica amministrazione, hanno intaccato il margine di questo territorio, sia all'interno che all'esterno. Lo hanno usato come fosse loro".