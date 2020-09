'Ndrangheta: pm, locale Aosta voleva posti da assessore

La logica della locale di 'ndrangheta di Aosta è di "avere posti di governo territoriale", "l'interesse è di vedere Marco Sorbara con una carica che sia utile". Lo ha detto il pm della Dda di Torino Valerio Longi durante la requisitoria del processo Geenna con rito ordinario su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta. Il riferimento è alla campagna elettorale per le regionali del 2018, un arco di tempo su cui si è concentrata l'inchiesta Egomnia su un presunto scambio elettorale politico mafioso. "C'è uno sfogo - ha spiegato il pm Longi - di Antonio Raso sul futuro di Marco Sorbara in Consiglio regionale, perché si dice convinto che l'Union valdotaine non valorizzerà Marco Sorbara, mettendolo in panchina". Ciò "dimostra che i componenti della locale non si accontentavano delle cariche di consiglieri" ma miravano a quelle di "assessore per attingere alle utilità di queste persone". Quindi la strategia è di "sostenere candidati di più movimenti", si tratta di "Marco Sorbara, Luca Bianchi e Renzo Testolin dell'Union valdotaine, Laurent Viérin dell'Union valdotaine progressiste, Stefano Borrello della Stella alpina e Antonio Fosson".

"L'attività elettorale" ha una "formidabile rilevanza per un'organizzazione criminale di questo genere ancora più in un contesto territoriale come quello della Valle d'Aosta". Inoltre "i pacchetti di voto nella disponibilità della locale sono così saldamente in loro possesso da consentire loro delle previsioni affidabili sull'esito elettorale". La requisitoria dei pm Longi, Stefano Castellani e Anna Maria Loreto è durata quasi sette ore.

Il 10 e l'11 settembre sono previste le arringhe dei difensori dei cinque imputati.