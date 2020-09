'Ndrangheta: Geenna, parti civili chiedono oltre 2 mln euro

Ammontano a due milioni e 250 mila euro le richieste di risarcimento complessivo avanzate dalla parti civili al tribunale di Aosta nei confronti degli imputati del processo Geenna con rito ordinario.

La Regione Valle d'Aosta (avvocato Riccardo Jans) ha chiesto un risarcimento non inferiore a 600 mila euro, con una eventuale provvisionale del 50 per cento. E' di un milione, con una provvisionale non inferiore a 450 mila euro, l'istanza del Comune di Aosta (avvocato Gianni Maria Saracco). Ammonta a 350 mila la richiesta complessiva del Comune di Saint-Pierre (avvocato Giulio Calosso), con provvisionale del 50 per cento.

Infine l'associazione Libera (avvocato Valentina Sandroni) ha chiesto 300 mila euro, con una provvisionale di 50 mila euro.

In base al calendario attualmente fissato, la sentenza è attesa il prossimo giovedì 17 settembre.