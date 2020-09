'Ndrangheta: Geenna, Dda Torino chiede 5 condanne

La Dda di Torino ha chiesto la condanna dei cinque imputati nel processo Geenna con rito ordinario su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta.

Le pene richieste sono: 10 anni per Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso; 10 anni per Monica Carcea, ex assessore comunale a Saint-Pierre; 12 anni per Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso, 10 anni per Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent; 16 anni per il ristoratore Antonio Raso.

Sorbara e Carcea sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa mentre gli altri tre imputati, detenuti, sono accusati di essere membri del locale di 'ndrangheta di Aosta.

Lo scorso 18 luglio il gup di Torino aveva condannato tutti i 12 imputati nello stesso procedimento e che avevano scelto il rito abbreviato, con pene fino a 12 e otto mesi (per Bruno Nirta).