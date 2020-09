'Ndrangheta: applausi a consigliere regionale imputato

Nel giorno della requisitoria del pm è stato accolto dagli applausi di amici e parenti al suo ingresso in tribunale ad Aosta Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso imputato per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Geenna su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta. Tra loro anche Vincenzo Caminiti, consigliere comunale di Aosta uscente e candidato alle prossime regionali.

Anche il ristoratore Antonio Raso - imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso - come in occasione delle passate udienze, una volta uscito dalla camionetta della polizia penitenziaria è stato acclamato da un gruppo di amici.