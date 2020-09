Lavoro: quasi 1.300 domande per 161 posti da bidello

Sono quasi 1.300 le domande giunte in Regione per 161 posti di ausiliario destinato alle istituzioni scolastiche (bidello). Dei candidati 1.100 circa avevano i requisiti e 400 sono stati 'avviati' tra titolari e riserve. Le graduatorie sono quindi state completate e pubblicate. "A causa di una criticità informatica che ha generato un mancato aggiornamento automatico dei dati inseriti, anche accentuata dall'elevato numero di adesioni, i punteggi pubblicati nelle prime graduatorie sono stati opportunamente aggiornati" comunicano i servizi competenti dell'Amministrazione regionale comunicano. Nei prossimi giorni - il 10 e 11 settembre - inizieranno i test per l'accertamento della conoscenza della lingua francese. L'obiettivo è di completare l'iter per il prossimo 14 settembre, data di inizio dell'anno scolastico.