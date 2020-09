Giustizia: pm Introvigne lascia Aosta, in servizio a Ivrea

Dopo cinque anni in servizio ad Aosta, il pm Carlo Introvigne lascia il suo incarico: da giovedì 10 settembre sarà applicato alla procura di Ivrea per tre mesi.

E' improbabile un suo ritorno negli uffici di via Ollietti, dove era arrivato, come magistrato di prima nomina, nel 2015.

Introvigne, 34 anni, è stato sino a oggi titolare del Dipartimento indagini persona e comunità familiare. Tra le principali inchieste di cui si è occupato, anche al di fuori di questo campo, quella sulla tragedia del Rutor, ottenendo in primo grado la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione per il pilota francese di un areo da turismo accusato di aver provocato la morte di sette persone nello scontro con un elicottero dell'eliski.

Nel luglio scorso era già stata trasferita a Genova il pm Eugenia Menichetti. A novembre è atteso in procura ad Aosta il pubblico ministero Manlio D'Ambrosi, di 32 anni, magistrato di prima nomina originario di Napoli. Lavorerà con i sostituti procuratori Luca Ceccanti e Francesco Pizzato, sotto la direzione del procuratore capo Paolo Fortuna.