Elezioni: M5S ad aostani, sostenete miglior programma

"Ci sentiamo di dare una indicazione chiara e precisa ai nostri sostenitori per il voto nel comune di Aosta: sostenete il programma che più vi rappresenta". E' quanto dichiarano Daniele Cucinotta e Luca Cantelli, candidati sindaco e vicesindaco alle elezioni comunali di Aosta nella lista del M5S che è stata esclusa a causa di irregolarità nella raccolta delle firme.

"Come per le Elezioni Regionali - proseguono - il MoVimento Cinque Stelle porta avanti il candidato numero 1, il programma.

Noi vogliamo dare la libertà di scelta ai nostri elettori e non dare indicazioni su partiti o movimenti, scegliete idee e programmi. Sostenete il programma che più vi rappresenta e i cittadini incensurati che lo porteranno avanti".