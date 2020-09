Casinò: udienza prefallimentare rinviata al 21 ottobre

E' stata rinviata al 21 ottobre l'udienza prefallimentare che riguarda il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent. Lo ha deciso il Tribunale di Aosta. La prima istanza di fallimento era stata presentata dalla procura a seguito della situazione finanziaria della casa da gioco. In seguito un'altra istanza è stata depositata dalle società Valcolor srl e De Vere Concept srl. Il rinvio è stato disposto per riunire le due istanze. Il 9 luglio scorso la Corte d'appello di Torino aveva revocato l'omologa del concordato preventivo, concesso dal tribunale di Aosta il 22 ottobre 2020 per sanare la grave crisi economico-finanziaria della casa da gioco valdostana.