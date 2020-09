Scuola: pronte prime aule sede temporanea liceo Bérard

Sono pronte le prime aule della sede temporanea del liceo Bérard, in via Federico Chabod, ad Aosta.

Il trasloco verrà effettuato dall'11 al 13 settembre. Il 14 settembre entreranno le prime 15 classi per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021. Per quanto riguarda le altre venti classi, 11 restano nella sede dell'istituto Manzetti e nove nel Convitto regionale; per loro il trasferimento è previsto il 30 ottobre.

In quella data si sposteranno nella sede temporanea anche le segreterie (quattro aule compresa la sala insegnanti), due laboratori e la direzione. Infine la palestra sarà pronta a novembre.