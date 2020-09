Montagna: Tor in gamba, corsa da 342 km per nove atleti amputati

(ANSA) - AOSTA, 05 SET - Scatterà sabato 12 settembre in Valle d'Aosta il 'Tor in gamba', l'endurance trail per amputati sui sentieri che già ospitano il Tor 'des géants'. Nove atleti correranno giorno e notte per una settimana alternandosi in una staffetta di 30 tappe sulle due alte vie: un massacrante percorso lungo 342 chilometri e caratterizzato da 24 mila metri di salita, con partenza e arrivo a Courmayeur.

"E' un messaggio a tutti i ragazzi a cui purtroppo la vita ha riservato una brutta sorpresa e che, seguendo l'esempio di questi campioni, perché tali sono, potranno avvicinarsi alla corsa in montagna e a tanti altri sport", ha detto Danilo Barmaz, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Team3Gambe in Spalla.

"E' un progetto che Moreno Pesce ed io condividiamo sin dall'inizio, anche quando, in piena pandemia, qualcuno" avanzava dei dubbi, ha detto Francis Désandré, uno degli ideatori.

"Stiamo cercando - ha aggiunto Pesce - di invogliare altri disabili a non lasciare chiusi nel cassetto i loro sogni".

