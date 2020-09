Cisl Scuola Valle d'Aosta, Alessia Démé eletta segretario

E' Alessia Démé il nuovo segretario della Cisl Scuola Valle d'Aosta. Succede a Corrado Fosson, in pensione da inizio settembre. L'ha eletta il Consiglio generale regionale del sindacato di categoria, nella riunione di ieri a cui ha partecipato in videoconferenza il segretario nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi.

Démé è insegnante di scuola dell'infanzia, in distacco a tempo pieno presso la Cisl dal primo settembre. Per anni è stata alla guida del Savt-Ecole e poi, nella prima parte del 2019, segretario generale dello stesso sindacato autonomista, fino alle sue dimissioni.

"La figura di Alessia Démé, eletta dal Consiglio, è perfetta e coniuga in maniera compiuta esperienza, passione e competenza.

Sono certo che - ha detto il segretario generale della Cisl Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz - in questo momento particolarmente delicato per la scuola valdostana, avere Alessia a guidare Cisl Scuola Valle d'Aosta ci sarà di fondamentale aiuto in virtù della visione e della profonda conoscenza di questo settore che ha già dimostrato avere". Dondeynaz ha inoltre ringraziato Corrado Fosson "per la lunga militanza, il lavoro e l'impegno profuso".

In rappresentanza dei docenti precari il Consiglio ha deciso di inserire al suo interno Alessandra Biagi.