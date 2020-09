Incidenti lavoro, operaio muore in vasca centrale elettrica

Un operaio è morto oggi cadendo in una vasca di una centrale idroelettrica ad Allein, in Valle d'Aosta. L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione dell'impianto. Sul posto i carabinieri che stanno svolgendo i primi accertamenti sull'accaduto.

La vittima è un uomo di 46 anni della provincia di Monza Brianza. La caduta è avvenuta in una vasca di carico e scarico vuota. E' previsto un sopralluogo del pm di turno, Francesco Pizzato, accompagnato dai carabinieri di Etroubles. Presente anche il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Usl. L'incidente è avvenuto in una delle due centrali idroelettriche lungo il corso del torrente Artanavaz presenti ad Allein. Il medico dell'elisoccorso giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio.