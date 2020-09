Festa Del Moral, suo il Cervino Alps Open

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il Cervino Alps Open di golf va a Jordi Garcia Del Moral che a Cervinia, in Valle d'Aosta, ha superato in volata Stefano Mazzoli. Lo spagnolo con un parziale di 64 (-4) su un totale di 189 (-15) colpi, con un birdie decisivo alla 53esima buca del torneo (la 17esima di giornata) ha messo fine alle speranze dell'azzurro, protagonista di una grande rimonta, secondo con 190 (-14). Terzo posto (191, -13) per il francese Romain Guillon.

Nel secondo appuntamento stagionale dell'Italian Pro Tour, sul campo più alto d'Italia (il Golf Club Cervino, par 68), a 2.050 metri sul livello del mare, successo meritato per Del Moral che ha guidato il torneo dall'inizio alla fine. (ANSA).