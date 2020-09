Regionali: Av-Sa-Iv, sensibilità diverse obiettivo comune

"Sensibilità diverse unite per un obiettivo comune": è questa la sfida raccolta dai movimenti Alliance Valdotaine e Stella Alpina che si presentano con Italia Viva alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi. "Con due forze politiche radicate su questo territorio. Alliance Valdotaine e Stella Alpina, costruiamo una proposta politica seria riformista e centrista al servizio dell'autonomia e della specialità di questa regione", ha detto oggi Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, intervenuto ad Aosta in una conferenza stampa.



"La nostra lista parte dalla volontà di unire i puntini, mettere insieme le differenze", ha spiegato il segretario di Stella Alpina Carlo Marzi, ricordando il rapporto privilegiato stretto più di un anno fa tra il suo movimento e il partito di Matteo Renzi: "Abbiamo radici popolari comuni".



"La lista - ha aggiunto Corrado Cometto, portavoce di Alliance Valdotaine - è composita e variegata: ci sono candidati con un'importante esperienza politica, tra cui 8 consiglieri regionali uscenti, e molti neofiti della politica, ma con tante e diverse competenze che hanno voluto seguirci e sostenerci in questa avventura". Secondo Giovanni Sandri, coordinatore regionale di Italia Viva, "uno dei punti in comune che unisce le tre forze è il senso di responsabilità, questa è la lista delle persone che hanno la testa sul collo".