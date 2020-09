Montagna: Franco Collé vince SwissPeaks trail

Il valdostano Franco Collé ha vinto la SwissPeaks Trail che quest'anno, causa Covid, si è disputata su una distanza "ridotta" di 314 km (22.500 metri di dislivello positivo) con partenza da OberWalp e arrivo sul Lago di Ginevra, in territorio elvetico. E' giunto sul traguardo assieme allo svizzero Jonas Russi con il tempo di 62 ore e 43 minuti. La gara è stata condizionata dal meteo, con pioggia battente e neve sul percorso. "Non saprei dire se è più dura del Tor des Géants - ha dichiarato Collé al traguardo - ma quello che so è che la SwissPeaks è davvero tosta e alpinistica. La consiglio a chi ama percorsi di questo tipo. Anche qui le montagne non vengono aggirate, ma scalate una ad una. In certi tratti ci siamo trovati anche 20 centimetri di neve fresca».