Cade e muore sul Cervino, identificato grazie al dna

E' stato identificato ufficialmente grazie all'analisi del dna il corpo di un alpinista trovato morto il giorno di Ferragosto sul versante est del Cervino, in territorio svizzero. Si tratta di un polacco di 39 anni caduto probabilmente il 12 agosto mentre scendeva dalla cima in solitaria. La sua scomparsa era stata segnalata.

Era stato un equipaggio di Air Zermatt, dall'elicottero, a scoprire il cadavere: si trovava a quota 2.900 metri, lungo la via svizzera al Cervino. Il responso del raffronto del materiale genetico con quello di un suo familiare è giunto il 2 settembre.