Allerta ghiacciaio: evento Friday for Future a Courmayeur

Il movimento Fridays For Future del Piemonte e Valle D'Aosta organizza per sabato 5 e domenica 6 settembre, a Courmayeur, un evento dedicato ai ghiacciai che rischiano di collassare a causa dei cambiamenti climatici. Ai piedi del Monte Bianco, dove incombe il pericolo di crollo del ghiaccio Planpincieux, nella Val Ferret, i militanti del movimento fondato da Greta Thunberg vogliono "portare attenzione e consapevolezza sul tema e informare i turisti che si troveranno lì a godersi l'ultimo sole estivo", annunciano su Facebook.



"Stiamo perdendo un immenso patrimonio naturale, e le risorse idriche che ci serviranno quando le fonti d'acqua scarseggeranno nel futuro. Questo ci riguarda, questa è la #CrisiClimatica", spiegano.



Il programma prevede per sabato pomeriggio un'attività ai piedi di uno dei ghiacciai a rischio (in Val Ferret o in Val Veny), mentre il giorno successivo si terrà nel centro di Courmayeur una lezione in piazza con un esperto. Le adesioni vengono raccolte tramite la pagina Facebook 'Azione per i ghiaccia e il nostro futuro prima che fondano'.