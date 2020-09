Lavoro: aperti termini per selezione operai forestali

Sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la selezione di operai qualificati, a tempo determinato stagionale, da assegnare ai lavori di sistemazione montana, sentieristica e costruzioni forestali. Lo comunica l'assessore all'Ambiente e Risorse naturali, Albert Chatrian. "Tale procedura selettiva, a cui potranno accedere tutti i candidati che hanno precedentemente svolto almeno tre stagioni di attività lavorativa con qualifica di operaio comune o superiore prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, o con qualifica ad essa equivalente se prevista da contratti collettivi nazionali diversi, consentirà, tra le altre cose, la crescita professionale valorizzando le esperienze lavorative del personale impiegato nel settore idraulico-forestale" si legge in una nota. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per martedì 22 settembre alle 14.