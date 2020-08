Coronavirus: undici positivi dopo grigliata a Courmayeur

Undici valdostani sono stati contagiati dal coronavirus durante una grigliata a Courmayeur. Lo ha appreso l'ANSA. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana.

Alcuni di loro hanno evidenziato sintomi e ieri sono stati sottoposti a tampone diagnostico: oggi è emersa la loro positività. Gli altri hanno invece fatto un controllo dopo aver saputo del contagio degli amici. Sono tutti in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Gli undici contagiati sono residenti a Courmayeur e in paesi limitrofi.