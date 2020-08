Coronavirus: otto positivi in più in Vda, adesso sono 31

Impennata di casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta: rispetto a ieri ci sono otto contagiati in più. In totale i casi positivi attuali sono 31 di cui due ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. E' quanto riportato nel bollettino dell'unità di crisi per l'emergenza Covid in Valle d'Aosta. Dall'inizio della pandemia i contagiati sono 1.241, i morti 146 e i guariti 1.064.