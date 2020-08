Diciannovenne di Bologna è il '+ Bello d'Italia'

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - E' un diciannovenne di Bologna 'Il + bello d'Italia': si chiama Filippo Gualandi ed è diplomato tecnico ragioniere. Il vincitore del concorso è stato proclamato questa sera a Saint-Vincent. A sceglierlo è stata la giuria presieduta da Renata Rivella. Il giovane bolognese ora sogna la carriera dei precedenti vincitori del concorso, come Gabriel Garko. Gli altri premiati: Riccardo Bosio di Pinerolo come 'Uomo ideale', Jonathan Panzeri di Bergamo 'Il + bello per la tv', Angelo Pavone di Catania 'Il + bello per il cinema' e Federico Pasqua di Torino 'Il + bello per la moda'. (ANSA).