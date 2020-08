Coronavirus: 23 i casi positivi in Vda, due in ospedale

Salgono a 23 i casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due nuovi contagiati - su 105 tamponi - uno in ospedale (complessivamente sono due i ricoverati) e uno in isolamento domiciliare. Altri due erano considerati guariti ma si sono 'positivizzati'. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della sanità sull'emergenza Covid. Nella regione alpina quindi i casi totali sono 1.232, i guariti sono 1.063 e i morti 146.