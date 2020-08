Perde sentiero a Pontboset, escursionista trovata nella notte

Ha scambiato una traccia per un sentiero e si è persa nella valle di Champorcher, ma è stata ritrovata incolume dalle squadre del soccorso alpino valdostano e dei vigili del fuoco. Sono stati i cararabinieri a segnalare il mancato rientro a Pontboset della donna, una cinquattottenne francese che frequenta la vallata da quasi 40 anni, nella serata del 28 agosto.

I soccorritori si sono divisi in due squadre: una con unità cinofila dei vigili del fuoco è risalita dal basso mentre l'altra, recuperando informazioni da un testimone, ha proseguito su una vecchia traccia usata nel passato da operai per alcuni lavori. Proprio qui la donna è stata rintracciata verso le 23.

Seguendo i consigli dei soccorritori non si è mossa e ha quindi permesso di concludere con esito positivo le ricerche.