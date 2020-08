Allerta gialla per temporali in Valle d'Aosta,neve a 3.000 metri

(ANSA) - AOSTA, 28 AGO - Il Centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica e per temporali forti e diffusi e precipitazioni su tutto il territorio della Valle d'Aosta.

"Una saccatura in estensione dall'Inghilterra alla Francia si avvicina alle Alpi - si legge nel bollettino - determinando correnti perturbate dai quadranti sudoccidentali che, a partire dalle prossime ore, favoriranno precipitazioni da moderate a forti associate a un calo delle temperature. Tali fenomeni, salvo qualche pausa, interesseranno il nostro territorio fino a parte di domenica". Sono possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".

Lo zero termico venerdì 28 agosto si attesta a 3.700 metri e la quota neve a 3.400 mentre sabato 29 agosto i due valori scenderanno rispettivamente a 3.600-3.400 e 3.300-3.000 metri.

Dal pomeriggio sono attese precipitazioni forti lungo la dorsale alpina e moderate e localmente forti altrove, mentre sabato 29 agosto sono previste di intensità moderata. (ANSA).