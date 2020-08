Scuola: Certan, il 14 settembre in aula in sicurezza

(ANSA) - AOSTA, 27 AGO - "Il sistema scolastico valdostano è fortemente impegnato affinché il 14 settembre il ritorno in classe si possa realizzare in piena sicurezza e con una certa normalità, disponendo di spazi e di aule adeguate. Nel frattempo, la Sovraintendenza agli studi sta terminando tutte le operazioni necessarie, relative anche al personale scolastico, per garantire un avvio dell'anno scolastico tranquillo e in sicurezza". Lo dichiara l'assessora regionale all'istruzione, Chantal Certan, annunciando che è iniziata la posa dei moduli prefabbricati per la realizzazione delle prime 15 aule del Liceo Scientifico e Linguistico Edouard Bérard, nella nuova sede temporanea di via Federico Chabod, ad Aosta. "Le prime 15 aule - ha aggiunto in merito il presidente della Regione, Renzo Testolin .saranno consegnate entro il 14 settembre. Le opere stanno rispettando il cronoprogramma" (ANSA).