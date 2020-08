Coronavirus:100 tamponi e un nuovo positivo in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 27 AGO - In Valle d'Aosta sono stati effettuati 100 tamponi ed è stato registrato un nuovo positivo al coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto riportato nel bollettino del Ministero della Sanità sull'emergenza Covid. Gli attuali contagiati salgono a 13, tutti in isolamento domiciliare (da ieri non ci sono più ricoverati all'ospedale Parini).

Complessivamente dall'inizio della pandemia nella regione alpina sono stati effettuati 24.538 tamponi. I guariti sono 1.065, i morti 146. (ANSA).