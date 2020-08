Violenza donne, lockdown in Vda raddoppia le chiamate al 1522

Durante il lockdown sono raddoppiate le vittime che, dalla Valle d'Aosta, si sono rivolte al numero verde 1522 contro la violenza e lo stalking. In base ai dati forniti dall'Istat, sono passate da quattro - nello stesso periodo del 2019 - a otto nel 2020, tornando quindi ai livelli del 2014.

Gli utenti valdostani che si sono rivolti al numero antiviolenza sono stati 14, contro i sei dello stesso periodo dell'anno scorso. Di questi 14, 11 erano al primo contatto con 1522.

L'andamento segue quello nazionale: il numero delle chiamate sia telefoniche sia via chat è infatti più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+119,6%), passando da 6.956 a 15.280. Sono invece diminuite le chiamate fatte per errori, per scherzo o per molestare. La crescita delle richieste di aiuto tramite chat è quintuplicata, passando da 417 a 2.666 messaggi.