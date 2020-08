Coronavirus: scendono a 12 i casi positivi in Valle d'Aosta

Dopo la 'negativizzazione' del paziente di 81 anni ricoverato all'ospedale , scendono a 12 i contagiati da coronavirus in Valle d'Aosta. Sono tutti in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi casi positivi - come riportato nel bollettino del Ministero della Sanità - e sono stati effettuati 208 tamponi (il totale dall'inizio della pandemia è di 24.438). I guariti sono 1.065, i morti 146.