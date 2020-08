Gdf: Gianluca Piccini nuovo comandante Gruppo Aosta

Il tenente colonnello Gianluca Piccini dal primo settembre sarà al vertice del Gruppo Aosta della guardia di finanza, sostituendo il parigrado Francesco Caracciolo, trasferito alla guida del Gruppo di Orbassano.

Piccini ha inoltre assunto il ruolo di capo di stato maggiore presso il comando regionale Valle d'Aosta, sostituendo il tenente colonnello Enzo Mallone, trasferito al comando regionale del Piemonte in qualità di capo dell'ufficio operazioni.

Proveniente dal comando provinciale di Reggio Emilia, dove era comandante del nucleo di polizia economico finanziaria, Piccini con il grado di maggiore era stato in Valle d'Aosta al vertice dell'allora nucleo di polizia tributaria.

Nato a Roma il 17 settembre 1970, ha due figli. Ha frequentato l'accademia di Bergamo dal 1992 al 1997 ed è laureato in giurisprudenza, in scienze della sicurezza economico finanziaria e scienze politiche. Nel corso della sua carriera ha svolto sempre incarichi operativi prestando servizio in Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto-Adige, Liguria ed Emilia-Romagna.