Ferrovie: nuovo contratto Vda-Trenitalia, al via 13 dicembre

E' stato firmato il nuovo Contratto di Servizio tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e Trenitalia a seguito dell'aggiudicazione della gara bandita per l'affidamento del servizio ferroviario (valore complessivo di 88 milioni, di cui 74 quale corrispettivo regionale). Lo comunica l'amministrazione regionale precisando che il contratto sarà operativo dal 13 dicembre 2020 e riguarda 24 collegamenti ferroviari sulle tratte Aosta Torino, 18 tra Ivrea -Aosta e, alla sua riapertura, 12 sulla Aosta Pré-Saint-Didier, per un totale di circa 8.000 viaggiatori al giorno. Inoltre sono previsti investimenti per 29 milioni di euro dedicati al rinnovo del parco rotabile, al miglioramento dei servizi a bordo con wifi, contapasseggeri, videosorveglianza live e portale di bordo e a nuovi servizi di vendita e assistenza alla clientela anche tramite l'apertura di biglietterie nelle stazioni.

"Il rinnovo della flotta al 100% entro due anni con l'arrivo di 4 nuovi convogli bimodali, in aggiunta ai 5 già in uso acquistati dalla Regione, permetterà di ridurre l'età media della flotta dagli attuali 19 a 2 anni - si legge nella nota - assicurando al viaggiatore un'assoluta eccellenza del comfort di viaggio, il miglioramento dell'accessibilità a favore delle persone con disabilità o ridotta mobilità e l'eliminazione del cambio treno a Ivrea con riduzione dei tempi di percorrenza fra Aosta e Torino". "Dopo un lungo percorso - commenta l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - finalmente si concretizza un contratto di servizio regionale, calibrato sulle esigenze degli utenti valdostani, che supera l'attuale contratto ereditato dalla Stato".