Cade da sentiero a Gressoney, morto escursionista

Un anziano escursionista lombardo è morto a Gressoney-Saint-Jean. La vittima è Marco Colombo, di 68 anni, di Milano. Il corpo è stato trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Aosta. Stava camminando in compagnia della moglie quando è scivolato ed è caduto per circa 40 metri nella scarpata. L'incidente è avvenuto nella zona del Col Ranzola, sotto Punta Valnera (quota 1.800 metri). Sul posto, per il recupero, l'elicottero della protezione civile, il soccorso alpino valdostano e il soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia.