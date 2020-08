Elezioni: Tar conferma esclusione Adu in Regionali Vda

Rigettando il ricorso contro l'esclusione dalle prossime elezioni regionali e comunali del capoluogo valdostano del 20 e 21 settembre, il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta ha confermato che la lista di Adu non sarà ammessa alla prossima tornata elettorale. Lo ha riferito Carola Carpinello di Adu. A presiedere il collegio è stata Silvia La Guardia (già giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana), da alcuni giorni nuovo presidente del Tar Vda. Adu era rappresentata dall'avvocato Lorenza Palmas.

L'esclusione - decretata dall'ufficio elettorale regionale - faceva riferimento a problemi di natura formale nella presentazione delle liste. Sempre oggi hanno presentato ricorso al Tar della Valle d'Aosta, dopo l'esclusione dalle elezioni comunali del capoluogo regionale, anche Stella alpina e Movimento 5 stelle; l'udienza per entrambi si svolgerà il 27 agosto alle 11.