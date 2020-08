Elezioni: Rollandin, noi contro nessuno ma per Autonomia

"Noi non siamo contro nessuno, noi siamo per l'Autonomia che in questo momento ha bisogno di persone credibili per progettare il futuro della Valle d'Aosta.

Non abbiamo intenzione di litigare e di rispondere agli insulti, noi vogliamo lavorare. La gente è matura e lo ha capito". Così l'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, ha presentato la lista 'Pour l'autonomie-Per l'autonomia' che si presenta alle elezioni regionali e alle comunali di Aosta, annunciando una campagna elettorale "con meno comizi e più contatto diretto con le persone, per discutere dei problemi e trovare delle soluzioni".

"Vogliamo cercare di dare uno sbocco - ha aggiunto - a ciò che la Regione può avere e che spesso non riesce ad avere". Facendo riferimento alle centrali idroelettriche ha poi osservato che "la possibilità di avere una ricchezza che nessuno può toglierci è la migliore garanzia per il futuro".

Nel programma 'Pour l'autonomie-Per l'autonomia' evidenzia alcuni obiettivi, tra cui: "la valorizzazione delle norme Statutarie per rilanciare la Regione in tutti i comparti", "la valorizzazione della nostra storia e delle nostre diversità paesaggistiche", "l'incentivazione delle imprese attraverso una maggiore condivisione delle politiche da adottare", "una particolare attenzione all'imprenditoria femminile", "il rilancio del settore agricolo incentivando la qualità della filiera produttiva", "il mantenimento del nostro ambiente e del nostro territorio", "l'adeguamento delle offerte sanitarie e dei servizi sociali, con particolare attenzione alle microcomunità per gli anziani". Inoltre il programma ritiene "indispensabile il raddoppio del tunnel del Monte Bianco" oltre a "una sempre migliore gestione della viabilità valdostana".