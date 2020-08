'Ndrangheta: don Ciotti,ci attaccarono poco prima di arresti

(ANSA) - SAINT-PIERRE, 22 AGO - "Non so quanti mesi fa, eravamo in una sala della Regione credo, in un dibattito con tante autorità, c'eravamo permessi di dire 'attenzione il problema del crimine, i problemi qui ci sono'. Qualcuno ha detto a Libera, ha detto a noi 'vergogna per queste parole, esagerate, non è quello che voi dite'. Peccato che pochi giorni dopo è avvenuto quello che tutti voi avete toccato con mano". Lo ha detto il presidente nazionale di Libera, don Luigi Ciotti, durante un evento sulla 'ndrangheta organizzato a Saint-Pierre.

Il riferimento è ad alcune critiche politiche alla sua associazione giunte pochi giorni prima che in Valle d'Aosta scattasse l'operazione Geenna contro la 'ndrangheta, che il 23 gennaio 2019 portò a 17 arresti. (ANSA).