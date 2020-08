'Ndrangheta: commissario, Saint-Pierre cerca assorbire colpo

(ANSA) - SAINT-PIERRE, 22 AGO - "In questi mesi ho visto una comunità di Saint-Pierre molto composta, che sta cercando di assorbire il colpo e si sta attrezzando per un futuro migliore".

Lo ha detto Giuseppe Zarcone, uno dei tre commissari straordinari di Saint-Pierre, in apertura di una conferenza di don Luigi Ciotti organizzata da Libera proprio nell'unico comune valdostano sciolto per infiltrazioni mafiose. "In questo noi della commissione cerchiamo di fare ciò che possiamo. Ma ripeto, tutto deve partire dalla base, dalla comunità", ha aggiunto Zarcone, che è dirigente della prefettura di Torino.

Nel salone polivalente che ospita l'evento si trovano un centinaio di spettatori, la capienza massima in base alle norme anti-covid.

"Noi possiamo strutturare qualsiasi forma di cambiamento politico" ma, ha detto il commissario straordinario, "se alla base non c'è una comunità che è consapevole di quello che succede e si fa partecipe di tutto ciò che serve per lasciare lontano l'erba cattiva, non serve a nulla".

I tre commissari sono stati nominati lo scorso 13 febbraio dal presidente della Regione, Renzo Testolin, dopo lo scioglimento del comune deliberato il 6 febbraio dal Consiglio dei ministri a seguito dell'accesso antimafia disposto dopo l'inchiesta Geenna.

Un assessore comunale, Monica Carcea, era infatti stata arrestata per concorso esterno in associazione mafiosa nel gennaio 2019 ed è attualmente imputata davanti al tribunale di Aosta. (ANSA).