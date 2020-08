Elezioni: esclusa lista Adu Vda, lunedì udienza al Tar

E' in programma lunedì 24 agosto alle ore 10 l'udienza davanti al Tar della Valle d'Aosta per discutere i due ricorsi proposti da Adu Vda contro l'esclusione dalle prossime elezioni regionali e comunali del capoluogo valdostano del 20 e 21 settembre. La sentenza dovrà essere pubblicata in giornata.

Farà parte del collegio il nuovo presidente del tribunale amministrativo regionale, Silvia La Guardia (già giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana), che ha sostituito Andrea Migliozzi, dal luglio scorso presidente del Tar dell'Emilia Romagna.

Hanno annunciato ricorso al Tar della Valle d'Aosta, dopo l'esclusione dalle elezioni comunali del capoluogo regionale, anche Stella alpina e Movimento 5 stelle (le loro impugnazioni non risultano al momento ancora depositate). Se arrivassero in tempo, anche i loro ricorsi potrebbero essere discussi nella giornata di lunedì.

Tutte le esclusioni sono dovute a questioni formali legate alla presentazione delle liste.